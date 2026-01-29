Аэропорт Домодедово купила дочерняя компания аэропорта Шереметьево

Торги по продаже Домодедово выиграла дочерняя структура Шереметьево, об этом сообщают "Ведомости", РБК и "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как отмечает The Bell, торги прошли в форме голландского аукциона, когда государство понижало цену со стартовых 132,3 миллиардов рублей, пока один из участников не согласится купить актив по этой цене.

По данным РБК, аэропорт был куплен вдвое дешевле своей стартовой цены. Итоговая сумма составила 66 миллиардов рублей, сообщил источник издания.

В торгах принимали участие только дочерние структуры аэропортов Шереметьево и Внуково.

Издание The Bell писало, что Домодедово был интересен почти всем профильным инвесторам в России: от акционеров Шереметьево и Внуково, и заканчивая аэропортовым холдингом Виктора Вексельберга, Романа Троценко и Олега Дерипаски, но они не стали участвовать в аукционе из-за завышенной цены на лот.

В июне суд конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства. Поводом стало то, что бывший владелец Дмитрий Каменщик якобы купил активы через офшоры, а позднее, вместе с партнером Валерием Коганом вывели из России более 18 миллиардов рублей под видом выплаты долгов и дивидендов.

Совладелец Шеремертьева – друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Ему принадлежат 34,8% управляющей компании аэропорта, "Шереметьево холдинг".