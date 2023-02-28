Аэропорт Петербурга не принимает самолеты. Небо над городом закрыто

Аэропорт Пулково в Петербурге временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщило правительство города, не уточнив причины. Телеграм-каналы без ссылки на источники сообщают, что в воздушном пространстве обнаружен "неопознанный объект".

Первыми о закрытии воздушного пространства над Петербургом сообщили телеграм-каналы Baza и "112". По данным Baza, на территории действует план "Ковёр" – его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. "112" утверждало, что при таком плане все воздушные суда, находящиеся в воздухе, за исключением военных и спасательных, должны приземлиться.

Baza также сообщала, что в воздух подняты истребители, а воздушное пространство закрыто на 200 километров. По информации "112", в воздухе работают два истребителя – Су-35 и МиГ-31.

Данные сервиса Flightradar24 показывали, что над Петербургом действительно не было самолетов, а те, что летели к нему, развернулись. В частности, так сделал борт, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.

По сообщению правительства Петербурга, аэропорт и его службы работают в штатном режиме. Пулково не будет принимать и отправлять самолеты до 12:00 местного времени.

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