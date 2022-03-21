Аэропорт Шереметьево отправил в режим "простоя" тысячи сотрудников 

Столичный аэропорт Шереметьево, являющийся крупнейшим в России, с 16 марта отправил в режим "простоя" около 40% своих сотрудников, сообщают СМИ со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко. Срок, на который объявлен простой из-за "критического снижения пассажиропотока", в приказе не обозначен.

Администрация Шереметьево подтвердила полученную журналистами информацию, однако заявила только о 20% сотрудников, переведённых в режим "простоя". В любом случае, это несколько тысяч человек. Отмечается, что пока они сохраняют за собой рабочие места, им будут выплачивать две трети оклада.

С начала вторжения российских войск на территорию Украины десятки стран прекратили авиасообщение с Россией, а Евросоюз закрыл для российских самолётов своё воздушное пространство. О приостановке полётов по многим направлениям и переводе части сотрудников в режим "простоя" объявили крупнейшие отечественные авиаперевозчики: "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и другие.

В аэропорту Шереметьево пассажиропоток упал в семь раз: сейчас из него выполняется менее пятнадцати международных рейсов в день.