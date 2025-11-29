Ссылки для упрощенного доступа

Аферисты против россиян | «Риелторы Трампа»

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Эпидемия мошенничества в России: «чёрные вдовы» наживаются на гибели военных, телефонные аферисты выжимают миллиарды

• Страх, война и госконтроль создают идеальные условия для преступных схем — и почему никто не может остановить их рост

• Сможет ли Путин отвертеться от мирных предложений Трампа? И рискнёт ли Зеленский территориальными уступками ради заморозки войны по линии фронта?

Итоги 48-й недели Мумин Шакиров подводит со специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким, исполнительным директором движения «Русь сидящая” Ольгой Романовой, публицистом Альфредом Кохом, украинским политологом Олегом Саакяном и экспертом в области военной авиации Анатолием Храпчинским.

