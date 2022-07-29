Афганистан за полгода? Рунет о потерях российской армии

В соцсетях снова обсуждают возможные потери российской армии в ходе агрессии против Украины. Теперь звучит американская оценка: около 75 тысяч убитых и раненых (собственно убитых 15 тысяч).

Дмитрий Колезев:

Американцы считают, что российские потери составляет уже 75 тыс. человек убитыми и ранеными. Неизвестно, насколько точная оценка, но вообще цифра ошеломительная. Это примерно половина всех войск, размещенных у границ Украины перед вторжением. Официальных данных о российских потерях нет с марта. И даже тогда Минобороны называло только цифры собственных потерь, без учета Росгвардии, ДНР-ЛНР. Скорее всего, официальных данных об общих потерях, включая вагнеровцев, чеченских добровольцев и так далее, вообще никогда не будет. Может быть, когда-нибудь потом из архивов узнаем.

Мария Снеговая:

Вот теперь уже точно Афганистан (по официальным данным СССР, по неофициальным там потери были в 10 раз больше)

Михаил Ходорковский:

"Песков призвал относиться как к фейку к сообщениям CNN о потерях 75 тыс. российских военных на Украине".

Минобороны могло бы с легкостью опровергнуть "фейк", просто опубликовав данные погибших с фамилиями, но оно молчит. Уже четыре месяца.

Почему бы?

Денис Селин:

1) По информации западных спецслужб и аналитиков общие потери войск РФ убитыми и ранеными составили 75 000 - 125 000. Соотношение убитых к раненым 1 к 3, приблизительно, как в первую и вторую мировые войны. Для сравнения, в Ираке и Афганистане у США потери убитых и раненых были 1 к 9 и 1 к 10 соответственно.

2) ЗСУ что в четвертом, что в пятом месяце войны убивают приблизительно 5000 военнослужащих РФ в месяц и еще приблизительно 15 000 получают ранения. .

3) Последнюю неделю РФ ввела на фронт резервы, которые готовили последние 1-2 месяца. На данный момент введено меньше 5000 военнослужащих То есть с учетом потерь убитыми и ранеными, они теряют больше военных, чем подтягивают резервов (в первые месяцы войны они подтягивали значительно больше резервов) Особенно большие невосполнимые потери у них в младшем и среднем командном составе. А без обученных командиров в войсках РФ будут увеличиваться их потери.

Сергей Медведев:

75 тысяч, я ждал похожей цифры. Как было 30 тысяч после первых двух месяцев войны, так и остался расход 15 тыс в месяц, 500 в день, стабильность – признак мастерства. Такими темпами за год армия просто перестанет существовать или превратится в средневековое войско, состоящее из плохо обученных городских ополчений, неуправляемых дивизий абреков и отловленных по дорогам беглых крестьян. Говорят, что уже оголили тылы и забрали все боеспособные части из дальних округов, так что напади сейчас Китай... Но ему это и не нужно, и он сейчас с любопытством наблюдает, как северные варвары вдруг решили самоистребиться подобно стае тушканчиков на обрыве.

Леонид Волков:

Сегодня опять все обсуждают жуткое число в 75000 убитых и раненых, которое, по данным американских СМИ, озвучили американские военные на брифинге для членов Конгресса.

Несколько слов о том почему эта оценка является даже, вероятно, заниженной.

0. Для начала отметим, что довольно сложно договориться о терминах и выбрать единую систему отсчета. Называется много разных цифр, но что в них включается? Есть регулярные подразделения ВС РФ. Но в первые недели войны также пачками гибли росгвардейцы — это другое министерство, их МО РФ и не должно учитывать. А "вагнеровцы" и прочие "чвкшники"? А "волонтеры", набранные по тюрьмам? И, конечно же, огромный слон в комнате смертельной статистики: военнослужащие "ДНР" и "ЛНР"?

Разнородность сброда, воющего на стороне агрессора, делает любые манипуляции с данными очень простыми и даже, в чем-то, неизбежными. Украинцам, защищающим свою землю, нет нужды разбираться в том, по какому именно ведомству харчуется убитый оккупант; Минобороны РФ может, не слишком кривя душой, не замечать огромной части потерь и не включать их в статистику — ведь это не "свои".

1. Мы не понимаем, о каких именно потерях говорят американцы, когда озвучивают число в 75000 убитых и раненых, но скорее их точка зрения должна быть близка к украинской: не очень понятно, зачем им разбираться в сортах; им важнее оценить общие потери атакующей стороны.

2. Число в 75000 убитых и раненых соответствует примерно 15-18 тысячам убитых. Если отношение убитых к раненым 1/4 — то 15 тысяч, если 1/3 — то 18 тысяч. Это в любом случае уже точно больше, чем все потери СССР за 10 лет в Афганистане.

3. Как ни странно, но в течение всех пяти месяцев войны так называемый омбудсмен так называемой ДНР еженедельно публикует на своем сайте сводки с подсчетом потерь. В соответствии с последней сводкой (на 22 июля), ДНР признает гибель 2441 и ранение 10144 военнослужащих. Нет оснований считать эти данные завышенными (непонятно, зачем); заниженными они, конечно, могут быть. Но если посмотреть на них, как на реальные, то мы видим, во-первых, как раз соотношение убитых к раненым почти ровно 1/4, а, во-вторых, видим катастрофу; номинально, население "ДНР" до войны было около 2 млн человек (в реальности меньше), перед войной и в первые ее дни сотни тысяч уехали. Потери в 12.5 тысяч убитых и раненых военнослужащих — это уже близко к 1% населения, как если бы Россия потеряла порядка миллиона солдат. Там просто уже некому воевать (что подтверждается хорошо задокументированными историями про уличные облавы и отправку на фронт в качестве пушечного мяса обычных шахтеров и работяг).

4. Журналисты BBC и Медиазоны, работающие с открытыми источниками информации, смогли поименно установить данные уже о более, чем 5000 погибших российских военнослужащих. Это найденные в соцсетях, в местных новостях, в мемориальных группах истории о похоронах; это найденные свежие могилы на военных клабдищах; это проникающие в местные СМИ через военную цензуру репортажи о чествовании "павших героев" и т.д. Это — заведомо оценка далеко снизу. Пропавшие без вести; похороненные без цифрового следа; остающиеся в вагонах-рефрижераторах в Украине — не могут попасть в эту статистику. Сложно оценить, насколько она занижена, но по прикидкам самих журналистов, в зависимости от региона и города им удается отследить от 40 до 70% смертей.

5. Ну вот и получается, что все цифры бьются даже по такой, очень грубой прикидке: более 5000 верифицированных сообщений о гибели российских военнослужащих должны соответствовать не менее, чем 10 тысячам фактически погибших. Плюс 2.5 тысячи в "ДНР" и такого же порядка в "ЛНР" (демографически это близкие регионы). Плюс неизвестное количество разного рода "вагнеровцев", которые отчасти могут попасть в статистику BBC и Медиазоны (как "добровольцы"), но с меньшей вероятностью, так как их похороны далеко не всегда будут обставляться как похороны военнослужащих, и реже будут находить отражения в сообщениях местных СМИ и органов власти. Как ни крути, а минимум 15 тысяч получается — а это и есть 75 тысяч убитых и раненых при соотношении 1/4.

6. Так ведь и позорной "официальной статистике Минобороны РФ" это не противоречит. Они, как вы помните, во второй и последний раз признавали потери 25 марта, через месяц после начала войны — и сказали тогда о 1351 погибшем. И это уж точно без Росгвардии, без "частников", без ДНР/ЛНР. И тогда это было заведомо сильно заниженное число, так как в дни самых ожесточенных боев первых дней войны на поле боя оставалось множество сгоревших, незахороненных, неидентифицированных тел. Но с тех пор ведь прошло еще четыре чертовых месяца, и мясорубка не прекращалась ни на день, и были истории типа разгрома у Белогоровки. Даже если взять это лживое число в 1351, умножить его на пять (месяцев) — это будет почти 7 тысяч... Только по кадровым военным МО РФ.

Резюме. Крайне правдоподобно, что потери всех частей, участвующих во вторжении в Украину, уже составили не менее 75 тысяч убитыми и ранеными. Эта кошмарная цифра еще раз подчеркивает преступность и бессмысленность путинской войны.

Майкл Наки:

Всё больше консенсуса с разных сторон по поводу порядка потерь России в этой войне. Полтора десятка тысяч погибших только среди официальных военных (не считая мобилизованных, добровольцев и группу Вагнера). Десятки тысяч раненых разной степени тяжести. Это гигантские потери, которые обоснованы буквально ничем. Российская агрессия абсолютно безумна и разрушительна не только для Украины, но и для России.

Несмотря на это, армия РФ вновь идёт в наступление. В этот раз на донецком фронте. Фиксируются обстрелы и подготовка к штурму Авдеевки.

Анатолий Несмиян:

Российские официальные лица темы потерь не касаются вообще, поэтому реальное положение дел абсолютно неизвестно.

На самом деле это уже никакого значения не имеет. Российское общество задавлено террором, а потому лишено возможности задавать власти вопросы. Любые вопросы. Власть потери не интересуют вообще. Скорее, ее могут интересовать потери техники и ракетного вооружения. На людей наплевать совсем. Единственное, что может интересовать - это где взять новых.

Поэтому число российских потерь утратило какой-либо практический смысл. Они существуют сами по себе, и совершенно неважно, каковы они. По факту, мы в очередной раз вернулись к парадигме "Бабы еще нарожают", что опять же неудивительно: страна деградирует, а потому отношение к человеку вернулось на прежний пещерный уровень, как к ресурсу, причем ресурсу возобновляемому и расходному. Власть решает проблему просто - игнорирует ее напрочь.