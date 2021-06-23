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Афганские военнослужащие после боя с талибами отступили в Таджикистан

Афганские солдаты после боя с талибами отступили в Таджикистан

Более 100 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вступивших в бой с бойцами радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз, отступили на таджикскую территорию, пишет таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на Государственный комитет нацбезопасности Таджикистана.

В заявлении ведомства сказано, что таджикские пограничники, разрешили афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

Ранее СМИ сообщали, что талибы взяли под контроль таможенный и торговый переход анРАнее "Шерхан-Бандар" на таджикско-афганской границе. Власти Хатлонской области Таджикистана заявили, что ситуация на этом участке госграницы остается спокойной, пограничники ведут службу в обычном режиме.

"Шерхан-Бандар" является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Нападения талибов участились на фоне вывода из Афганистана войск США. Он начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Эксперты опасаются, что уход американских военнослужащих приведет к частичному восстановлению режима талибов. Таджикские власти готовятся к наплыву афганских беженцев.

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