Афганские военнослужащие после боя с талибами отступили в Таджикистан

Более 100 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вступивших в бой с бойцами радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз, отступили на таджикскую территорию, пишет таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на Государственный комитет нацбезопасности Таджикистана.

В заявлении ведомства сказано, что таджикские пограничники, разрешили афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

Ранее СМИ сообщали, что талибы взяли под контроль таможенный и торговый переход анРАнее "Шерхан-Бандар" на таджикско-афганской границе. Власти Хатлонской области Таджикистана заявили, что ситуация на этом участке госграницы остается спокойной, пограничники ведут службу в обычном режиме.

"Шерхан-Бандар" является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Нападения талибов участились на фоне вывода из Афганистана войск США. Он начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Эксперты опасаются, что уход американских военнослужащих приведет к частичному восстановлению режима талибов. Таджикские власти готовятся к наплыву афганских беженцев.