Афганские выпускники российских военных вузов просят Путина о помощи

Группа жителей Афганистана, окончивших российские военные вузы, обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и другим представителям российских властей. Они просят Россию вывезти их из Афганистана, утверждая, что, оставаясь в стране, они подвергаются смертельной опасности. Почти вся территория Афганистана сейчас под контролем движения "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено), страны Запада ведут эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула.

Текст письма, адресованного российским властям, приводит агентство "Фергана". Утверждается, что его подписали более 150 афганцев, однако их имена не приводятся по соображениям безопасности.

Из учебных заведений, которые окончили авторы письма, собеседник "Ферганы" из числа подписавших его назвал Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулёва (Санкт-Петербург), петербургскую Военно-медицинскую академию имени Кирова и другие. Афганцы получили специальности инженеров, медиков, юристов, механиков и электриков. Многие из них до захвата власти талибами работали в Минобороны и МВД Афганистана.

"Группировка "Талибан" стремится держать народ в невежестве и считает образованных людей неблагонадёжными, в особенности тех, кто обучались за границей, в особенности военнослужащих и полицейских. Среди членов этой террористической группы распространено мнение, что все, кто учились в России и странах СНГ, – коммунисты, атеисты и враги ислама, враги мусульман, потому подлежат уничтожению", – говорится, в частности, в письме. Помимо Путина, оно адресовано Совету Федерации, российским Минобороны, МВД и Минобразования, а также КПРФ (ряд подписавших письмо придерживаются коммунистических взглядов). Подписавшие письмо называют себя частью "русского мира".

Российские власти письмо пока не комментировали. Посольство России в Афганистане, в отличие от посольств западных стран, не эвакуируется из Кабула. Россия не эвакуирует и своих граждан. Глава МИД России Сергей Лавров в последние дни неоднократно заявлял, что талибы "выполняют договорённости".

За дни, прошедшие с 15 августа, когда талибы заняли Кабул, США и их союзники вывезли из афганской столицы десятки тысяч человек. В Афганистане, однако, по-прежнему остаются граждане западных стран, подлежащие эвакуации. Кроме того, улететь из страны стремятся тысячи афганцев, опасающиеся расправы со стороны талибов. Сейчас срок для вывода войск США и, соответственно, окончания эвакуации – 31 августа. Ожидается, что лидеры стран "Группы семи" сегодня обсудят его возможное продление. Талибы, однако, выступают резко против этого, что вновь подтвердил во вторник их представитель. Он также заявил, что группировка больше не будет пропускать в аэропорт Кабула афганцев – только иностранцев.