Цирк как лекарство от войны

Для сотен афганских детей Кабульская цирковая школа - это способ пережить травмы, вызванные войной и бедностью. Изучение таких цирковых дисциплин, как акробатика или жонглирование, помогает детям приобрести уверенность в себе и научиться работать в команде. В проекте, который существует с 2002 года в основном на пожертвования из-за рубежа, участвуют около 300 детей. Многие из воспитанников школы - сироты. Проект оказался настолько популярным, что сейчас филиалы школы открыты уже в 7 афганских провинциях

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