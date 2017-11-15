Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Фотогалереи

Цирк как лекарство от войны

Для сотен афганских детей Кабульская цирковая школа - это способ пережить травмы, вызванные войной и бедностью. Изучение таких цирковых дисциплин, как акробатика или жонглирование, помогает детям приобрести уверенность в себе и научиться работать в команде. В проекте, который существует с 2002 года в основном на пожертвования из-за рубежа, участвуют около 300 детей. Многие из воспитанников школы - сироты. Проект оказался настолько популярным, что сейчас филиалы школы открыты уже в 7 афганских провинциях
Показать больше
Сальма жонглирует мячиками
1

Сальма жонглирует мячиками

Хакиджа на уроке жонглирования
2

Хакиджа на уроке жонглирования

Из раскрашенных в яркие цвета грузовых контейнеров в Кабульской цирковой школе сделали площадки для занятий акробатикой
3

Из раскрашенных в яркие цвета грузовых контейнеров в Кабульской цирковой школе сделали площадки для занятий акробатикой

Около 50 из 200 учеников школы - девочки. На этом фото жонглированию участся Надя (слева) и Басгюла
4

Около 50 из 200 учеников школы - девочки. На этом фото жонглированию участся Надя (слева) и Басгюла

Загрузить еще

Наверх
XS
SM
MD
LG