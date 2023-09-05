Африканские лидеры бойкотировали инаугурацию президента Зимбабве

На церемонию инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на новый срок приехали только трое региональных лидеров. Это – президент Южно- Африканской Республики — Сирил Рамафоса, глава Демократической Республики Конго — Феликс Чисекеди и президент Мозамбика — Филипе Ньюси. Остальные 12 лидеров государств, входящих в Сообщество развития Юга Африки (СДАК) бойкотировали церемонию, сообщает Financial Times.

Ранее наблюдатели от стран СДАК заявили, что прошедшие в августе президентские выборы в Зимбабве не соответствовали международным и региональным стандартам.

В 2017 году Эммерсон Мнангагва, которого в Зимбабве называют "крокодилом" за его хватку и жестокость, сменил на посту президента 93-летнего Роберта Мугабе, отстранённого от власти военными после 37 лет правления. В 2018 году Мнангагва с небольшим перевесом победил оппозиционного лидера Нельсона Чамизу на выборах президента. Оппозиция тогда обвинила власти в масштабных фальсификациях результатов выборов.

На президентских выборах в августе, по данным избирательной комиссии, опять победил, Мнангагва набрав около 53% голосов против 44% у Чамизы.

При этом подсчеты голосов задерживались, из-за чего оппозиция вновь обвинила власти в фальсификациях и давлении на избирателей и призвала к повторному проведению голосования.

По данным международных правозащитных организаций, во время выборов и после них в стране десятками похищали, арестовывали, избивали и пытали представителей оппозиции и активистов.

В своей инаугурационной речи 80-летний Эммерсон Мнангагва заявил, что победил в результате "мирных, свободных, прозрачных и заслуживающих доверия" выборов, а проводимая им "ответственная политика, должна вывести многих из бедности". В 2020 году уровень инфляции в Зимбабве достиг 837,53% в годовом исчислении.

Делегация из Зимбабве будет наблюдать за выборами президента России, которые пройдут в 2024 году, сообщает "Коммерсантъ".