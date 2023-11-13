Агентства РФ опубликовали и тут же удалили новость о "перегруппировке"

Российские государственные информационные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны около 11.00 мск опубликовали новость о "переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра". Обычно подобные формулировки используются в случае отступления войск - так было в прошлом году при отступлении под Харьковом и из Херсона.

Спустя несколько минут агентства аннулировали выпущенную новость. "Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано", - говорится в частности на сайте РИА "Новости" на месте, где была опубликована новость. Сообщение об аннулировании выпустил также ТАСС.

В тексте дословно говорилось: "Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высовободит часть сил, которые будут задействованы дня наступления на других направлениях".

В Минобороны назвали рассылку сообщения якобы от имени российского пресс-центра военного ведомства "провокацией" - сообщает РБК. Кто разослал сообщение, не уточняется.