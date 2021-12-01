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Агентство Bloomberg включило Навального в список 50 людей года

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный включён американским агентством Bloomberg в ежегодный список пятидесяти людей, чьи достижения заслуживают особого признания в мире.

Навальный представлен агентством как "яростный критик Кремля, который уже более 10 месяцев находится в тюрьме после покушения и лечения за границей". Его арест назван "предвестником новой политики России - абсолютной нетерпимости к инакомыслию".

Навальный оказался единственным россиянином, попавшим в список, в котором, наряду с ним, ещё только два политика: член Конгресса США от Республиканской партии Элис Стефаник и представительница Демократической партии США Кори Буш.

Большинство присутствующих в списке - бизнесмены, общественные деятели, а также деятели шоу-бизнеса. Среди них - создатель нашумевшего сериала "Игра в кальмара" южнокорейский режиссёр Хван Дон-Хёк, главный операционный директор видеосервиса TikTok Ванесса Паппас и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

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