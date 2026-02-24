Эпибатидин, которым, согласно выводам западных экспертов, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, синтезировал научный центр "Сигнал". Он помогал организовать и отравление Навального "Новичком" в 2020 году, говорится в расследовании "Агентства".

14 февраля представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов на основе анализов биообразцов Навального пришли к выводу, что политик был отравлен смертельным токсином – эпибатидином, который можно извлечь из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. В России он в природе не встречается.

The Insider 20 февраля писал, что Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в 2013-2014 годах опубликовал две статьи об эпибатидине. На публикацию от 2013 года обратил внимание журналист Радио Свобода Сергей Добрынин. В ней речь шла о синтезе яда.

Во второй публикации говорилось о токсическом действии эпибатидина, влиянии при разных способах применения и способах его обнаружения в организме. Неназванный российский химик, говоривший с The Insider, предположил, что эпибатидин получили не в ГосНИИОХТе, а в центре "Сигнал".

"Это мог делать Сергей Галан, так что я почти уверен, что это делал центр "Сигнал", просто, видимо, на тот момент у "Сигнала" либо еще не было базы для доклинических испытаний, либо не хватало рабочих рук, вот и отдали в ГосНИИОХТ", – сказал собеседник The Insider.

"Агентство" обнаружило в журнале "Известия Академии Наук. Серия Химическая" статью "Синтез структурных аналогов эпибатидина" от 2015 года. Шесть из семи авторов этой публикации, среди которых Галан, как выяснили расследователи, – штатные сотрудники "Сигнала".

Больше новостей Радио Свобода: