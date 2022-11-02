Агентство REGNUM объявило о приостановке работы

Российское информационное агентство REGNUM, активно поддерживавшее войну в Украине, объявило о приостановке работы.

Как говорится в сообщении в соцсетях агентства, собственник управляющей компании ИА REGNUM "без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством". При этом указывается, что это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы агентства в прежнем формате, "который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин".

Аналогичное сообщение также опубликовано в телеграм-канале главного редактора агентства Модеста Колерова.

Какие-либо подробности о сути конфликта пока не известны. В телеграм-канале агентства публикуются записи различных блогеров в поддержку редакции.

Информационное агентство REGNUM было создано 22 июля 2002 года. Оно писало о событиях в России и в странах бывшего СССР, выступая в поддержку расширения геополитического влияния Москвы. Агентство публиковало материалы в поддержку российского вторжения в Украину. Его соучредитель и главный редактор политолог Модест Колеров был включён в санкционный список ЕС.