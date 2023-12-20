"Агентство": Россия применяет на фронте в Украине слезоточивый газ

Российские военные применяют на фронте в Украине слезоточивый газ, чтобы вызывать панику среди военнослужащих ВСУ перед обстрелами или атаками дронов. Об этом украинские военные рассказали журналистам CNN, пишет "Агентство". Использование такого газа на войне запрещено Конвенцией ООН о запрещении химического оружия, отмечает издание.

Как рассказал журналистам CNN украинский военный медик, за последние недели в районе города Орехов в Запорожской области было зафиксировано девять случаев применения слезоточивого газа, после этого погиб один человек.

Двое украинских военных показали журналистам медицинские документы об отравлении. По их словам, "этот газ горит, ослепляет, сразу попадает в горло, ты не можешь дышать уже после двух вздохов". Оба солдата рассказали, что у них остались ожоги и рубцы на лице, во рту и горле.

Представитель украинской разведки сообщил CNN, что газ, который применяет российская армия - это разновидность слезоточивого газа "Сирень" . Это - боевое отравляющее вещество, относящееся к группе ирритантов комплексного действия.

Российские военные в марте 2023 года сами рассказывали изданию Ura .ru, что сбрасывают гранаты со слезоточивым газом "Черёмуха" на позиции украинских военных на лиманском направлении. "Черёмуха" - ещё одно боевое отравляющее вещество, находящееся на вооружении российских правоохранительных органов. Оно используется как средство борьбы с беспорядками.

Слезоточивый газ относится к химическому оружию, его использование в боевых действиях запрещено Конвенцией ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 1993 года. Россия ратифицировала Конвенцию в 1997 году.

Россия в свою очередь обвиняет украинских военных в применении химических боеприпасов, в основном со слезоточивым газом. Летом прошлого года Минобороны России заявило об отравлении российских военных в Запорожской области. В ведомстве утверждали, что в ходе проведённого в госпитале обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".