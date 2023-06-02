"Агентство": в мае Белгородскую область обстреляли 130 раз

За май власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало издание "Агентство". Это треть от всех обстрелов региона с начала войны.

В мае начался резкий рост числа обстрелов региона, отмечает издание. Так, 8 мая впервые власти сообщили о 10 обстрелах за день. В 20-х числах мая обстрелы стали ежедневными.

По данным "Агентства", в мае также выросло число пострадавших в результате ударов. За месяц местные власти сообщили о 60 пострадавших и восьми погибших – это максимальные месячные показатели с начала войны. Как подсчитало "Агентство", всего с начала войны до 31 мая в результате ударов погибли 32 человека, пострадали – 157.

Издание отмечает, что несмотря на рост числа обстрелов власти региона не начали массовую эвакуацию из приграничных районов области и не объявили режим ЧС.