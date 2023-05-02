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"Агентство": в окружении Жанны Немцовой, вероятно, был агент ГРУ

Жанна Немцова (архивное фото)

Испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был внедрён российской военной разведкой (ГРУ) в окружение Жанны Немцовой. Об этом пишет "Агентство".

По словам источника издания в Фонде Бориса Немцова и знакомого дочери убитого в России оппозиционного политика, Гонсалес познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе и его стали приглашать на мероприятия фонда.

После ареста польские спецслужбы получили доступ к цифровым носителям журналиста. Из анализа данных стало известно, что, начиная с 2016 года, Гонсалес детально описывал деятельность Немцовой и её друзей, сотрудников и партнёров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие.

Собеседник издания предположил, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах. В них он также просит компенсировать ему расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой.

Как следует из отчётов, вероятного агента особо интересовали участники летней школы журналистики, приехавшие из Украины и США (одного из них Гонсалес подозревал в работе на ЦРУ).

Польское следствие нашло в гаджетах Гонсалеса письма Бориса Немцова, которые он, предположительно, скопировал с ноутбука самой Немцовой во время общения с ней. Из-за этого эпизода следствие планирует предъявить Гонсалесу ещё одно обвинение — в незаконном доступе к информации, рассказал источник издания в Фонде Немцова.

Агентство внутренней безопасности Польши, которое занимается делом, не ответило на запрос издания о комментариях. Жанна Немцова также не стала отвечать на вопросы журналистов, сославшись на подписку о неразглашении, данную польским властям.

Соучредитель фонда Немцова Ольга Шорина сообщила, что Гонсалес общался с руководителями фонда и принимал участие в ряде мероприятий, но не имел доступа к документации и конфиденциальной информации фонда.

  • Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), обладатель российского и испанского паспортов, родился в Советском Союзе. В конце 80-х его мать, дочь испанцев, которых в тридцатые годы вывезли в СССР, вернулась в Испанию.
  • С 2014 года Гонсалес начал работать журналистом, он освещал аннексию Крыма и российское вторжение в Донбасс. Сотрудничал с испанской газетой Público, с агентством EFE, телеканалом laSexta, Голосом Америки, DW и баскскими изданиями Naiz, Gara.
  • Незадолго до 24 февраля 2022 года - начала войны России против Украины - Служба безопасности Украины потребовала от Гонсалеса покинуть страну. Через четыре дня Гонсалес был задержан в польском городе Пшемысль, близ границы с Украиной. Польские власти детально не комментировали арест, лишь заявили, что журналист, по их данным, работал на российскую военную разведку (ГРУ).

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