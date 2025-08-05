Агенты ФСБ пришли к основательнице "Движения сознательных отказчиков"

Во вторник в 6:07 утра к основательнице Движения сознательных отказчиков Елене Поповой пришли с обыском сотрудники ФСБ. Видео из квартиры Поповой опубликовано в телеграм-канале ДСО. Причины обыска неизвестны.

Об этом сообщает "Первый отдел".

В 2013 году активистка правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Елена Попова и еще два человека создали Движение сознательных отказчиков от военной службы в России (ДСО). Все эти годы организация помогает людям, подлежащим призыву, не отправляться в армию и не брать в руки оружие.