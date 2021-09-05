Ахмад Масуд заявил о готовности вступить в переговоры с талибами

Глава Национального фронта сопротивления Афганистана (НФСА) Ахмад Масуд на своей странице в Facebook приветствовал предложения противоборствующей стороны о начале переговоров для урегулирования конфликта. Как сообщает Reuters, ранее силы Талибана (группировка запрещена в России) заявили, что прорвались в столицу Панджшера, город Базарак, после установления своей власти в соседних районах.

"Для достижения прочного мира НФСА готов прекратить боевые действия при условии, что Талибан также прекратит свои атаки и военные действия в Панджшере и Андарабе", – слова Ахмада Масуда приводит агентство Reuters.

Ранее афганские СМИ сообщили, что совет исламских богословов (улемов) призвал Талибан согласиться на урегулирование путем переговоров, чтобы положить конец боевым действиям в Панджшере.

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