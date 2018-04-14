Дональд Трамп объявил о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии

Президент Трамп в пятницу вечером отдал приказ о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии.

Об объектах, по которым нанесены удары пока не сообщается. Предполагается, что они связаны с сирийским арсеналом химического оружия. По предварительным данным, в нанесении ударов участвует авиация. В операции также участвуют вооруженные силы Великобритании и Франции.

Пентагон проведет пресс-брифинг в 22 часа по нью-йоркскому времени. (5 утра в Москве)