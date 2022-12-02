Airbus в течение месяцев полностью откажется от титана из России

Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.
"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал он, отметив, что это относительно сложный процесс, в том числе из-за сертификации новых поставщиков.
Источники Reuters в отрасли сообщили, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии, однако их сертификация по аэрокосмическим стандартам может занять годы.
Ранее от закупок титана из России отказался американский производитель Boeing. В компании пояснили, что у нее достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру
Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Российская компания "ВСМПО-Ависма" до войны обеспечивала до 35% всех потребностей в титане компании Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал "Коммерсантъ".
После российского вторжения в Украину США и Евросоюз ввели уже восемь пакетов санкций в отношении России . Титан по-прежнему остается вне ограничений. В апреле глава Airbus Гийом Фори призвал Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике.
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