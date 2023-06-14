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Академик Александр Асеев получил условный срок за мошенничество

Сибирское отделение Российской академии наук в Новосибирске

Суд в Новосибирске приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего главу Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), академика Александра Асеева. Об этом пишет ТАСС. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, назначив штраф 500 тысяч рублей.

Академик сообщил, что разочарован решением суда и будет обжаловать приговор.

По версии следствия, Асеев с 2009 по 2015 годы арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Асеев заявлял, что не считает себя виновным.

3 августа 2022 года прокуратура передала в суд дело против бывшего главы Сибирского отделения РАН. Александра Асеева обвинили в мошенничестве, совершенном "с использованием служебного положения в особо крупном размере". Согласно материалам дела, его считают виновным в хищении 45 миллионов рублей. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Ученые Сибирского отделения РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков.

  • Асеев был председателем Сибирского отделения РАН с 2008 по 2017 год. В 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей. Академик отметил, что вложил в свой коттедж значительные средства, поскольку рассматривал коттедж как место приема высокопоставленных иностранных гостей.

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