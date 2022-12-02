Аккаунт Канье Уэста в твиттере вновь заблокировали. Рэпер хвалил Гитлера

Корпорация Twitter заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста в одноимённой соцсети после того, как опубликовал рисунок свастики, совмещённой с иудейским символом - звездой Давида. Ранее он в прямом эфире несколько раз похвалил фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

О блокировке аккаунта Уэста сообщил владелец Twitter Илон Маск. Он написал, что аккаунт заблокировали за "разжигание ненависти".

Это редкий случай блокировки твиттер-аккаунта известного лица после приобретения компании Маском. Бизнесмен называл себя "сторонником абсолютной свободы слова", после покупки им твиттера там было разблокировано множество аккаунтов, включая учётную запись бывшего президента США Дональда Трампа и самого Канье Уэста - это произошло 29 октября. Спустя месяц Маску, однако, пришлось банить рэпера практически на тех же основаниях, что предыдущему руководству твиттера.

Блокировке аккаунта предшествовало выступление Уэста в эфире шоу крайне правого комментатора, сторонника конспирологических теорий Алекса Джонса. В нём он признался в симпатиях к Гитлеру и несколько раз назвал себя "нацистом". Он отметил, что "не против всего еврейского", и назвал при этом первого темнокожего президента США Барака Обаму "очередным еврейским президентом", заявив, что тот, как и Гитлер, якобы убивал людей. Когда ещё один участник передачи, публицист Ник Фуэнтес, сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье Уэст отметил: "Я тоже".

В конце октября немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях. В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти". Это произошло вскоре после первой блокировки твиттера Уэста из-за публикации антисемитского твита.