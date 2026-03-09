Astra: дроны атаковали химзавод "Акрон" в Новгородской области

Беспилотники атаковали химзавод ПАО "Акрон" в Новгородской области, утверждает издание Astra.

Настоящее Время приводит слова губернатора региона Александра Дронова, который утром девятого марта сообщил, что над территорией области силы ПВО сбили восемь дронов, не уточнив подробности атаки и ее последствия.

Украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+ писали о взрывах в Великом Новгороде, где расположено предприятие, и атаке на "Акрон". OSINT-аналитик Astra подтвердил, что на фотографии горит ПАО "Акрон", которое производит азотные и сложные удобрения, а также промышленную продукцию.

ПАО "Акрон" – флагманское предприятие группы компаний "Акрон". В составе ПАО есть структурное подразделение, управляющее парком железнодорожных вагонов для перевозки сырья и готовой продукции потребителям на внутреннем рынке и к морским портам. Предприятие уже подвергалось атаке в декабре 2025 года. По данным источников Astra, тогда в результате удара приостановили работу пять цехов завода.

В группу "Акрон", 94% акций которой принадлежит миллиардеру Вячеславу Кантору, также входит ПАО "Дорогобуж", расположенный в Смоленской области. Этот химзавод был атакован 25 февраля 2026 года, в результате чего погибли семь человек.

Аммиачная селитра, которую производят предприятия группы "Акрон", используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ.