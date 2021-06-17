Аксёнов осмотрел затопленную Керчь. За его лодкой плыли трое

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов прибыл в город Керчь, который пострадал от прошедших минувшей ночью сильных дождей.

Аксёнов осмотрел затопленные улицы на моторной лодке.

На видео за лодкой плывут три человека. "Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели МЧС — они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил советник Аксёнова. "Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти", - добавил он.

Однако позже в МЧС заявили РБК, что плывшие за лодкой люди - не спасатели. Это вообще были гражданские люди. "Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксёнова", - сообщили изданию в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

Ночью 17 июня улицы Керчи и ряда населенных пунктов восточной части полуострова затопило в результате сильнейшего ливня. В Керчи подтопило более 200 жилых домов, центр города и больница остались без электричества, сообщает ТАСС. В городе введен режим ЧС. Из зоны подтопления уже эвакуировали 40 человек. Эвакуация 126 пациентов горбольницы пока не планируется, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на МЧС региона.