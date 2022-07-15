"Неприкрытый акт геноцида". Блогеры о ракетном ударе по Виннице

Россия продолжает наносить по украинским городам ракетные удары, убивающие мирных жителей. Удар по Виннице, городу, находящемуся в глубоком тылу, в очередной раз потряс как украинских, так и многих российских комментаторов своей бессмысленной жестокостью.

Николай Полозов

Террористический ракетный удар по мирному населению Украины в Виннице не только военное преступление путинской военщины, но и неприкрытый акт геноцида.

В ходе атаки погибли больше 20 человек, включая трёх детей, почти сотня раненых.

Сроков давности за преступления против человечности нет.

Анатолий Несмиян

Сегодняшний ракетный удар по Виннице поразил два военных объекта: Дом офицеров и памятник МИГ-21 в центре города. [...] В пяти минутах пешком - центральный рынок, так что присутствие в момент удара большого числа националистов, закупающих продукты в свои бункеры, было гарантировано.

Владимир Кара-Мурза

Люди, которые отдают подобные приказы, давно сгнили внутри. У них нет ничего. Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя.

После попадания ракет в центр Винницы погибла в том числе 4-летняя Лиза. Мать Лизы борется за жизнь в больнице. Она вела инстаграм, и последнее видео успела опубликовать всего за час до обстрела - Лиза с мамой направлялись на занятия с логопедом.

Олег Лекманов

Ничего не пишется, ни о чем не думается. Винница. Злодей, развязавший бессмысленную войну с соседним государством, убил четырёхлетнюю солнечную Лизу.

Тарас Березовец

Она могла стать могла стати замечательной художницей, или модельером, или поваром. Но этого никогда не будет, потому что ее убило сегодня российской крылатой ракетой «Калибр» в Виннице. Ее мама Ирина еще не знает, что ее ребенок умер, потому что она без сознания в больнице с ампутированной ногой. Это было послание Путина миру. Каждый украинец – мишень.

Ольга Андреева

Слушайся, детка, ложись-ка в кровать -

русские сказки идут убивать.

Выключи лампу, не спи, но молчи –

бомбардировщики воют в ночи,

завтра приедет Иван на печи.

Слышишь – несётся ковёр-самолёт,

молнию с громом на город нашлёт.

Щука в реке – обернусь, говорит,

высокоточной ракетой Калибр.

А Василиса утешит ребят

в Курске, в Воронеже – но не тебя…

Вот они, братья, стоят у костра -

месяц Июль так похож на Февраль.

А Колобка загоняет спираль

страха в чужую неверную даль.

Змей-то, Горыныч, пока что живой -

с третьей, контрольной своей головой.

Шёлковы рыжие кудри огня.

Ты попроси его – чур, не меня.

Глазки закрой – не вползёт в твои сны

злое пророчество духов лесных.

Горькая правда ли, сладкая ложь –

так не бывает, ты не умрёшь,

выдернут репку – и пустишься в рост.

сквозь молодильные яблоки звёзд,

но перед тем упадёшь до поры

в руки рыдающей той медсестры.

Как расточительна ночь и щедра,

выключи атавистический страх,

да, из копытца напиться нельзя,

лебеди-гуси по небу сквозят,

это Жар-птица с тобой говорит,

на Януковиче шапка горит,

кот-волкодав на железной цепи,

вечное море бессильно сопит

в волноотбойники синей волны,

где задыхается мир от войны.

Владимир Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом, и это, по мнению многих, наименьшее, чего заслуживает руководство страны.

Федор Сваровский

Теперь ещё Винница. Как бы сказать помягче? Думаю, что огромные сковородки, приготовленные для так называемого лидера РФ и его верных товарищей будут не только кипеть маслом, но и постоянно взрываться.

Дмитрий Гудков

Теракт в Доме офицеров в Виннице.

Ракетный обстрел концертной площадки. Осознанный. Ни разу не случайный.

Убитые дети, взрослые, оторванные конечности, кровь-кровь-кровь.

Русский, мать его, мир.

Убийцы в погонах, убийцы в пиджаках, называющие себя депутатами, министрами – и главный военный преступник – узурпатор Путин.

Никакой Гааги не хватит на этих зверей.

Но она нужна. День, когда мы увидим Путина с подручными в клетке – или просто его труп – станет праздником для всего человечества.

Илья Файбисович

Поскорее бы у нашего государства и нашего народа кончились силы и деньги

Не знаю, возможно ли это вообще не ужасно сформулировать, но надо же было сделать так, чтобы Буча не осталась немыслимой, не сравнимой ни с чем, уникально чудовищной, а вместо этого, видимо рутинным для них образом, получила продолжение, стала первой в ряду. Не буду тут писать ничего такого, за что бы меня было легко забанить, но уже нет ни малейших позывов давить в себе мысли и желания, которые раньше казались бы совсем невозможными. Наверное, это все равно ничем не оправдать и все равно говорит обо мне плохо, но мне уже не важно. Меня устроит возмездие в совершенно любой форме. Вечная память жертвам нашего государства и нашего народа. Поскорее бы у нашего государства и нашего народа кончились силы и деньги.

Часто звучат и опасения, что Россия способна пойти дальше.

Карина Кокрелл-Фере

Теперь уверена: К ВОЙНЕ в новостях ПРИВЫКНУТЬ НЕЛЬЗЯ! Я не знаю, у кого это получается. И еще, ловлю себя на мысли, что стараюсь успеть и завершить все начатое, окончить все ранее откладываемое, потому что не покидает стойкое предчувствие — это ПОСЛЕДНЕЕ МИРНОЕ ЛЕТО ЕВРОПЫ.

Олег Пшеничный

Господи и ВСУ, спасите Украину. И весь мiр — спаси себя и Украину.

Андрей Мальгин

Как остановить Путина? Вот как его остановить? Неужели нет способа? Ясно же, что на Украине он не остановится.

Многие уповают на Запад.

Сергей Митрофанов

Винница - это же почти Польша! Вот не надо телиться, а решительно сделать Союзное государство, тогда бы это уже было нападением на НАТО и Евросоюз. Политики, не тормозите!

Иван Яковина

Запад не скорбеть должен, а направить Украине еще два-три десятка Хаймарсов

После Винницы Запад, думаю, не скорбеть и сочувствовать должен, а направить Украине еще два-три десятка Хаймарсов, штук пять (хотя бы) Насамсов, а также взять на обучение управлению F-16 человек 20-30 пилотов.

Вот это будет нормальной и абсолютно адекватной реакцией на государственный терроризм со стороны РФ.

Западные страны традиционно критикуют за недостаточную и слишком медленную помощь Украине. Особенно часто звучат упреки в адрес Германии.

Марат Гельман

У товарища, немца, жена из Винницы. Они в ужасе. Но он ещё в ужасе от немецкого общества. 50% хоть и на стороне Украины но считает что Украина должна добиваться мира «любой ценой». Это видимо и те левые интеллектуалы [...]. Если к ним прибавить минимум 10 % тех кто просто пропутинские - то получится - большинство против Украины.

Ps говорит «это ещё зима не наступила со счетами за тепло»

Обстрел Винницы "не заметили" многие российские СМИ - вероятно, из-за отсутствия официальной версии Минобороны. Тем, кто сообщил о ракетном ударе, пришлось ссылаться на Маргариту Симоньян, написавшую, что в Виннице стреляли по "нацикам".

Андрей Кордочкин

ТАСС молчит о Виннице. Интерфакс молчит.

«Освобождаемые» люди никому не нужны и не интересны. Ни живые, ни мёртвые. Для Московского начальства они - Untermensch, как, впрочем, и сами россияне, которых из обнищавших регионов гонорарами и рекламой зазывают на смерть.

Не будет соболезнования на сайте Патриархии, как и не было ни об одном погибшем украинце с начала войны. О китайцах, разбившихся в авиакатастрофе 21 марта - было. Ни об одном украинском солдате, женщине, ребёнке с начала войны - не было.

Это можно не обсуждать.

Это нужно просто запомнить.

Олег Пшеничный

В этих изданиях работают тысячи людей. Сколько завтра уволится? Вопрос риторический, но задавать его полезно.

"Как российские СМИ рассказали о Виннице:

РИА Новости выпустило новости по посту Маргариты Симоньян (она передала слова Минобороны о том, что удар был нанесен по «нацикам») и по заявлению представителя России при ООН Евгения Варганова (заявил, что целью были солдаты ВСУ).

«Интерфакс». Ни одного сообщения к 19:20.

ТАСС процитировал представителя России при ООН.

Russia Today выпустило новость со ссылкой на телеграм-канал Маргариты Симоньян.

Lenta.ru перепечатало Маргариту Симоньян.

РБК. Ни одного сообщения к 19:20.

«Коммерсантъ». Ни одного сообщения к 19:20.

«Ведомости» процитировали Маргариту Симоньян.

«Вести.ру» (сайт ВГТРК). Ни одного сообщения к 19:20.

«Первый канал». Ни одного сообщения на сайте к 19:20.

НТВ. Ни одного сообщения на сайте к 19:20.

Ни одно издание не опубликовало данные о погибших, версию украинской стороны, комментарии иностранных политиков и дипломатов"

Роман Попков

Работницы кремлевской пропаганды говорят сейчас про «временный пункт размещения нациков» в разрушенном винницком Доме офицеров. Конечно, никаких пунктов размещения «нациков» и хоть сколь-либо значимых структур ВСУ в Доме офицеров не было, и российские генералы это прекрасно понимают. Типичный Дом офицеров — что в Украине, что в других постсоветских странах — это заспанное здание, которое время от времени служит местом для поп-концертов. После начала войны провинциальные дома офицеров могут еще быть местом гражданских панихид, местом прощания горожан с погибшим на фронте воином-земляком. Гроб с телом, заплаканные родственники, почетный караул и очередь скорбящих — вот вся военная миссия Дома офицеров в сегодняшней Украине.

Путин хотел карательной операции за удары ракет HIMARS

Но Минобороны РФ устроило кровавый спектакль для одного-единственного зрителя — Владимира Путина. Для своего хозяина, бесконечно далекого и от военного дела, и от реальной жизни, ее простейших истин и правил. Для живущего уже два десятка лет в бронированной капсуле российского диктатора «Дом офицеров» — это внушительное словосочетание, связанное с чем-то военным. «Нацики» — едва ли не единственное выученное им за последние годы новое слово. «Удар по базе нациков в Доме офицеров» — бумажку с таким рапортом ему положили на стол. Он хотел карательной операции за удары ракет HIMARS — перед ним отчитались о проведении такой операции.

Сергей Немалевич

Удар по Виннице выделяется своей чудовищной бессмысленностью даже из других дикарских ударов по мирным городам. Даже в посте Симоньян, которую сложно заподозрить в человеколюбии, чувствуется легкое сомнение - "спросила у МО куда ударили в Виннице".

Зверство или инфернальный идиотизм. Или и то и другое

Это не промах, тут не спишешь на старые ракеты. Нет там ничего поблизости, что было бы похоже на военный объект. Дом быта, жилые дома, автосервис, роддом, швейная фабрика. "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - приводит Симоньян точную цитату ответа из МО, опять же, как будто не желая брать на себя ответственность за это нелепое объяснение. "Пункт размещения нациков", в котором был на сегодня запланирован концерт популярной певицы, один член группы погиб, видимо, на саундчеке, другой тяжело ранен.

Удар посреди рабочего дня (их ракеты что, плохо видят в темноте?) в центр пытающегося жить мирной жизнь города, война против музыкантов, маленьких девочек и их мам. Зверство или инфернальный идиотизм. Или и то и другое.

В итоге Минобороны заявило, что в Доме офицеров проходило "совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений" - видимо, одновременно с проходившими там же приготовлениями к концерту группы "Роксолана", один из участников которой погиб под обстрелом.

Дмитрий Колезев

Даже если у РФ была информация о проведении какого-то военного совещания (в чем я вовсе не уверен), то отдавать приказ об ударе тремя ракетами по центру мирного города в 10 утра — это значит заранее понимать, что твои действия повлекут большие жертвы среди мирного населения. По тому же принципу можно бросить ядерную бомбу на Киев и сказать, что таким образом уничтожено руководство Украины. Ну и еще пара миллионов человек погибла — ну извините, сопутствующий урон.

Вполне возможно, что удар по Виннице был нанесен в стратегических целях, не имеющих ничего общего с официальной версией Минобороны, считает Юлия Латынина:

Винница была не просто рандомный акт террора, а еще и наживка

Путин сказал, что будет бить "по центрам принятия решений". Центры принятия решений находятся в Киеве. Путин сказал, "мы еще не начали". Путин созвал на 15-ое Думу и ему надо предъявить ей военный успех, а не трех детей, убитых в Виннице. Каждый раз, когда по Украине стреляли ракетами, в воздух в Белоруссии поднимались А-50, которые отслеживали, где стоит ПВО. Винница, если стрелять "Калибрами" с Черного моря, находится на пути к Киеву. Стреляют по Виннице, включается ПВО под Киевом, А-50 его отслеживают. Винница была не просто рандомный акт террора, а еще и наживка для определения ПВО для нанесения страшного удара накануне 15-го - т.е. сегодня ночью или утром. Удара, в ходе которого Су-27 и МиГ-31 с территории Белоруссии попытаютс ракетами Х-31 вынести радары, а потом "Калибры" и "Искандеры" пойдут на Киев. Не сомневаюсь, что ВСУ это тоже понимает. Надеюсь, что очередной план стратега окажется там же, где и предыдущие. Половина - мои собственные выводы, половина - анализ Свитана.

Многие россияне чувствуют свою личную ответственность за происходящее.

Наталья Шавшукова

Дорогие соотечественники, никакая смена места жительства или гражданства, никакие личные, дружеские и семейные связи не освобождают от личной экзистенциальной отвественности за государство Россия, поэтому когда вы пишете «их ракеты в Виннице», это лукавство, если не сказать жёстче. Это наши ракеты.

Антон Долин

Это происходит с каждым из нас. А если с вами это не происходит, значит, вы с теми, кто это творит

ВИННИЦА И МЫ

Напишу, зажмурившись, хотя и считаю давно, что все (что мог) сказал.

Российская власть совершает одно страшное преступление за другим. Неинтересно (мне) копаться в мнимых или подлинных мотивах, как неинтересно разбираться, что движет убийцей в момент убийства - глупость, жадность, злость или чистое безумие. Убийцу надо остановить. Или хотя бы от него убежать.

Происходящее в Украине и случившееся в Виннице происходит не с теми, кто там живет и погибает. Это происходит с каждым из нас. А если с вами это не происходит, значит, вы с теми, кто это творит. На их стороне. Вот так просто, проще пареной репы.

Хочется дожить до суда. Больше всего на свете хочется этого.

Путин уничтожает не только Украину, пишет профессор Чикагского университета ​Константин Сонин:

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Винницы. Убиты и ранены десятки мирных жителей [...]. Сейчас российские официальные лица начнут говорить о том, что целились в какие-то военные объекты, но это ничего не меняет. Это давно уже неважно, куда целились. Это просто очередное военное преступление.

Важно - этот ракетный удар - ещё один конкретный шаг, который ухудшает положение России и судьбы российских граждан. Конечно, каждый такой шаг - это просто очередная лопата в той яме, которую выкопали для России Путин и его камарилья. Но это очередная лопата, углубляющая яму. Каждое новое убийство мирных жителей на глазах у всего мира ухудшает положение России. С каждым таким убийством конечное поражение будет тяжелее, а восстановление - дольше.

Для Путина нападение на Украину стало историческим позором, оправиться от него нет шансов

Путин этого не понимает и уже не поймёт. Для него нападение на Украину стало уже историческим позором и оправиться от него нет шансов. Неважно, на каких условиях наступит первое перемирие, но очевидно, что России придётся, чтобы восстановить экономическое положение и место в мире, и выводить войска с украинской территории, и много лет вести переговоры о компенсации ущерба для восстановления международной торговли. Война с Украиной уже нанесла огромный, в десятилетия развития, ущерб России. Десятки миллионов семей уже стали жить хуже - и это хуже протянется минимум на 10-20 лет - из-за войны. И неважно, понимает Путин это или не понимает. Сейчас он получает информацию только от тех, кто, как и он, причастен к уже совершенным преступлениям. Я лично думаю, что не понимает. И умрёт, как Гитлер, в своём бункере, так и не поняв, что натворил.

Все знают пример "армии Венка". Эта та самая армия, 12 армия, которой Гитлер отдавал свои приказы в последние дни апреля 1945 года. Генерал Венк давно уже думал только о том, как спасти солдат и мирных жителей от наступающих с востока советских войск - и в итоге удачно сдал 25 тысяч солдат и ещё больше гражданских лиц наступавшим с западного направления американцам. Но даже если бы он попытался выполнить приказы, поступавшие из бункера, он бы ничего не поменял. Преимущество советских войск и союзных англо-американских войск давно уже было подавляющим.

Гитлер так и не узнал, что его приказы бессмысленны

Пример с "армией Венка" важен, потому что Гитлер так и не узнал, что его приказы бессмысленны - спасти страну они не могут. Он так и сдох, приняв яд, всё ещё отдавая приказы куда-то наступать, куда-то стрелять, что-то взрывать. Он отдал напоследок приказ взорвать все промышленные, транспортные, коммуникационные объекты Германии, но это приказ уже не был выполнен. Но гитлеровские генералы слишком поздно перестали выполнять приказы Гитлера - если бы они это сделали на два года раньше, история Германии могла бы пойти по-другому.

Однако Путин - не Гитлер. Между совершенными преступлениями есть разница. Как это ни цинично звучит - десятки тысяч убитых и фильтрационные лагеря - это НЕ миллионы убитых и лагеря уничтожения с газовыми печами. У "широкого окружения" Путина есть стимулы сместить, арестовать и судить его и его ближайших соратников. Их позор и преступления не должны становиться позором и преступлением всей страны. Даже если просто сместить Путина, отправив, как Хрущева, под домашний арест - это будет реальным шагом в сторону спасения России и её граждан.