Актер театра и кино Вадим Дзюба выступил в Храме Христа Спасителя в Москве с речью в поддержку политических заключенных, обратило внимание "Агентство". В беседе с изданием он объяснил свой поступок тем, что больше "невозможно молчать".

Видео с речью в зале храма актер опубликовал в своем телеграм-канале. После выступления, посвященного 130-летию Сергея Есенина, где актер прочитал поэму "Черный человек", Дзюба сказал, что хочет поговорить "о таком уже забытом понятии, чувстве как милосердие" и напомнил о судьбе поэтов начала XX века, которых назвал "страдальцами с большой буквы": Сергее Есенине, Николае Гумилеве, Осипе Мандельштаме, Александре Блоке.

"Дело в том, что сегодня некоторые поэты, музыканты, драматурги, врачи, учителя, журналисты лишены свободы, но при этом они не сделали ничего плохого", – сказал он и перечислил имена режиссера Евгении Беркович, драматурга Светланы Петрийчук, инженера Игоря Барышникова, журналистки Марии Пономаренко и муниципального депутата Алексея Горинова.

Также Дзюба вспомнил имена людей, которые погибли в российских тюрьмах: музыканта и писателя Павла Кушнира и украинской журналистки Виктории Рощиной. "И сегодня, в это мерзкое время доносчиков и доносов, где как ни здесь, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, вспомнить евангельское "Милости хочу, а не жертвы", – заключил он.

Дзюба сказал "Агентству", что решил выступить, потому что он "заложник своей совести". "Я много читаю про то, как приходится политзаключенным в российских тюрьмах, и после того осознания, насколько им тяжело, невозможно что-то потом не сделать, невозможно молчать, когда молчат почти все", – пояснил он.

️Актер добавил, что остается в России и не собирается уезжать из страны.

Дзюба играл в театре Роста в Царицыно, снимался в фильмах и сериалах, последний из которых "Сердце пармы" – вышел в 2022 году.

26 февраля 2022 актера задержали на антивоенной акции, когда он стоял на улице без плаката. В ноябре того же года он читал антивоенный отрывок из стихов Есенина в Храме Христа Спасителя. Также актер подписывал открытые письма в поддержку Евгении Беркович, Светланы Петрийчук и Владимира Кара-Мурзы, а в 2023 году писал "обращение к человечности сотрудников колонии", где сидел Алексей Навальный.

