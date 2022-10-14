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Актёры Русского театра попали под мобилизацию в Якутии

Русский театр в Якутии

Несколько актеров Русского театра имени Пушкина в Якутии получили повестки в военкомат в рамках мобилизации на войну в Украине. Об этом сообщил директор театра Александр Лобанов изданию SahaDay.

По его словам, повестки в военкомат получили некоторые актёры и несколько технических сотрудников. Часть вызвали в военкомат для сверки документов, а другим "приказали собрать вещи и в течение трёх часов явиться в пункт сбора".

"Конечно, это будет глобальная потеря для нашего театра. Мы свои цеха собираем годами, формируем, чтобы театр работал как отлаженный механизм. Русский театр, как одно из театрально-зрелищных учреждений республики, подлежит брони во время частичной мобилизации, но тем не менее мы все граждане Российской Федерации, и закон един для всех", - заявил директор театра.

Лобанов уточнил, что часть актёров вернулись из военкомата на работу и приступили к репетициям. Спектакль "Дни Турбиных", запланированный на 14 октября, состоится. "Комсомольская правда в Якутии" ранее сообщила, что из-за мобилизации 19 сотрудников театра спектакль оказался под угрозой срыва.

Один из актеров на условиях анонимности подтвердил Сибирь.Реалии, что большинство вызванных в военкомат отправили домой после "сверки" документов. "Призвали одного рабочего сцены на сегодняшний день. Театр работает." - рассказал собеседник редакции.

  • 26 сентября глава Якутии Арсен Николаев заявил, что мобилизация в регионе почти завершена, а полностью план будет выполнен к 29 сентября. В начале октября военкома региона заявил, что мероприятия по частичной мобилизации продолжаются.
  • Мобилизацию для войны в Украине 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Он назвал её "частичной", но фактически законодательство позволяло призвать любого гражданина, находящего в запасе. Власти заявили о намерении призвать 300 тысяч новобранцев, но, по данным СМИ, число призывников может составить около один миллион.

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