Актёры Русского театра попали под мобилизацию в Якутии

Несколько актеров Русского театра имени Пушкина в Якутии получили повестки в военкомат в рамках мобилизации на войну в Украине. Об этом сообщил директор театра Александр Лобанов изданию SahaDay.

По его словам, повестки в военкомат получили некоторые актёры и несколько технических сотрудников. Часть вызвали в военкомат для сверки документов, а другим "приказали собрать вещи и в течение трёх часов явиться в пункт сбора".

"Конечно, это будет глобальная потеря для нашего театра. Мы свои цеха собираем годами, формируем, чтобы театр работал как отлаженный механизм. Русский театр, как одно из театрально-зрелищных учреждений республики, подлежит брони во время частичной мобилизации, но тем не менее мы все граждане Российской Федерации, и закон един для всех", - заявил директор театра.

Лобанов уточнил, что часть актёров вернулись из военкомата на работу и приступили к репетициям. Спектакль "Дни Турбиных", запланированный на 14 октября, состоится. "Комсомольская правда в Якутии" ранее сообщила, что из-за мобилизации 19 сотрудников театра спектакль оказался под угрозой срыва.

Один из актеров на условиях анонимности подтвердил Сибирь.Реалии, что большинство вызванных в военкомат отправили домой после "сверки" документов. "Призвали одного рабочего сцены на сегодняшний день. Театр работает." - рассказал собеседник редакции.