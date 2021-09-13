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Активист из Новороссийска покинул Россию после получения угроз

Надпись на заборе активиста Антона Дейнеги

Оппозиционный активист из Новороссийска Антон Дейнега уехал в США после того, как стал получать угрозы в свой адрес. Он утверждает, что на него начали оказывать давление сотрудники правоохранительных органов из-за его участия в январских акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Дейнегу задержали на несогласованной с властями протестной акции 23 января в центре Новороссийска. По словам активиста, полицейские избили его. Он зафиксировал в травмы в местной больнице, куда обратился за медицинской помощью.

После задержания на митинге к Дейнеге домой приходили сотрудники полиции. Позднее активиста вызвали повесткой в Центр по противодействию экстремизму, где заставили подписать предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. В тот же день на его заборе неизвестные написали "Валите, твари". По словам Дейнеги, он обратился в полицию, но там не стали искать тех, кто сделал надпись.

"В июле органы опеки пришли в детский сад, где расспрашивали воспитателя старшей дочери о родителях, условиях в семье и прочем. После этого мы забрали детей из садика. 19 августа меня вызвали в ФСБ, где прямо сказали: материалов на меня много, осталось только выбрать, по какому уголовное дело на меня заводить. Решил не рисковать и в начале сентября эмигрировал из России", – заявил Дейнега в разговоре с Кавказ.Реалии .

Активист сообщил, что сейчас с семьей находится в США. Он подал документы на получение политического убежища, и в настоящий момент американские власти проверяют реальность его преследования на родине.

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