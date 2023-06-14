Активист из Твери Иван Кудряшов объявил голодовку в СИЗО

Активист из Твери Иван Кудряшов, обвиняемый в подготовке к поджогу военкомата, объявил голодовку в СИЗО - сообщает "Зона солидарности" и ОВД-инфо.

От еды активист отказался 8 июня, но известно о голодовке стало только в среду. Кудряшов добивается встречи с руководителем учреждения, на которой хочет обсудить существующие в СИЗО запреты. Ему, в частности, не предоставляют веганское питание и не выдают посылки с витаминами, растительным протеином и книгами.

Кудряшова обвиняют в приготовлении к террористическому акту - по версии следствия, он собирался поджечь военкомат в знак протеста против мобилизации. Он был арестован 30 сентября прошлого года. По словам Кудряшова, признательные показания он подписал под пытками, а бутылки с зажигательной смесью ему подкинули при задержании. Следственный комитет по Тверской области отказался возбуждать уголовное дело о пытках.

Кудряшов до своего ареста устраивал акции протеста против российского вторжения в Украину.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в разных городах России происходят поджоги военкоматов и административных зданий. Особенно частыми они были после объявления мобилизации в сентябре прошлого года. С прошлой осени такие действия власти начали квалифицировать как теракты, несколько человек уже были осуждены на длительные сроки заключения по обвинению в поджоге военкоматов.