Активист Максим Алексеюк задержан полицией за плакат против Путина

В Москве задержан пикетчик с плакатом против Путина. Максим Алексеюк вышел на Красную площадь с плакатом, на котором была изображена аббревиатура "ПУТИН" и ее расшифровка. Полицейские отвели пикетчика в отдел "Китай-город". К нему прибыла адвокат от ОВД-Инфо Оксана Бородина. Правозащитный портал ОВД-Инфо признан властями "иностранным агентом".



На Алексеюка составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и отпустили из отдела. Рассматривать протокол будет Тверской районный суд 13 декабря.

В октябре Максима Алексеюка арестовали на пять суток из-за другого пикета на Красной площади. Он заявил о незаконном составе Госдумы и требовал импичмента Путину и свободы политзаключенным.