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Активиста арестовали по делу о сожжении чучела в военной форме

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали активиста Игоря Мальцева. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следствия, Мальцев и активистка Софья Семенова сожгли чучела в военной форме на льду Малой Невы на антивоенной акции 8 марта. Своими действиями они якобы "грубо нарушили общественный порядок и проявили явное неуважением к обществу".

На чучеле, которое было сожжено в Масленичную неделю, было написано "Заберите". Акция была посвящена требованию о прекращении огня на территории Украины и возвращению тел погибших российских солдат.

Семеновой 9 марта назначили запрет определенных действий.

  • 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении "спецоперации" в Донбассе после просьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • В России вступил в силу закон о военной цензуре, за несколько дней по новой статье о фейках было составлено 144 протокола. По данным проекта "ОВД-Инфо", за время протестов против действий в Украине в российских городах было задержано свыше 13,5 тысяч участников акций.

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