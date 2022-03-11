Активиста арестовали по делу о сожжении чучела в военной форме

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали активиста Игоря Мальцева. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следствия, Мальцев и активистка Софья Семенова сожгли чучела в военной форме на льду Малой Невы на антивоенной акции 8 марта. Своими действиями они якобы "грубо нарушили общественный порядок и проявили явное неуважением к обществу".

На чучеле, которое было сожжено в Масленичную неделю, было написано "Заберите". Акция была посвящена требованию о прекращении огня на территории Украины и возвращению тел погибших российских солдат.

Семеновой 9 марта назначили запрет определенных действий.