Активиста Шиеса осудили по делу о нападении на полицейского

Активиста Андрея Христофорова известного как Древарх Просветленный приговорили к одному году лишения свободы условно. Решение вынес Усть-Вымский районный суд в Республике Коми, сообщает "Медиазона" (признано "СМИ-иноагентом") со ссылкой на адвоката активиста Любовь Николенко.
Древарха признали виновным в применении насилия к полицейскому. Изданию "7х7" активист сообщил, что ни он, ни его адвокаты пока не видели текста приговора. Древарх также заявил, что ему назначили отсрочку исполнения наказания на один год
По версии следствия, в июне 2019 года Древарх сорвал стоп-кран в вагоне поезда до станции Шиес. Полиция потребовала, чтобы активист прошел вместе с ними для составления административного протокола. В показаниях полицейского говорится, что Древарх ударил одного из сотрудников МВД шокером и "получил ответный удар в область ноги". После чего полицейские попытались задержать Древарха и надеть на него наручники. При этом в заключении эксперта говорится, что у полицейского нет следов удара от шокера.
- Андрей Христофоров был одним из активных участников протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Он покинул Россию в сентябре 2019 года из-за того, что против него было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника МВД.
- В середине 2021 года активист вернулся в страну. Следователи говорили, что через соцсети "наладили психологический контакт" с активистом и убедили вернуться его в Россию. В интервью Север.Реалии Древарх рассказывал о причинах возвращения в страну.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.