Активиста Шиеса осудили по делу о нападении на полицейского

Активиста Андрея Христофорова известного как Древарх Просветленный приговорили к одному году лишения свободы условно. Решение вынес Усть-Вымский районный суд в Республике Коми, сообщает "Медиазона" (признано "СМИ-иноагентом") со ссылкой на адвоката активиста Любовь Николенко.

Древарха признали виновным в применении насилия к полицейскому. Изданию "7х7" активист сообщил, что ни он, ни его адвокаты пока не видели текста приговора. Древарх также заявил, что ему назначили отсрочку исполнения наказания на один год

По версии следствия, в июне 2019 года Древарх сорвал стоп-кран в вагоне поезда до станции Шиес. Полиция потребовала, чтобы активист прошел вместе с ними для составления административного протокола. В показаниях полицейского говорится, что Древарх ударил одного из сотрудников МВД шокером и "получил ответный удар в область ноги". После чего полицейские попытались задержать Древарха и надеть на него наручники. При этом в заключении эксперта говорится, что у полицейского нет следов удара от шокера.