Активистке Наталье Гусевой назначили штраф 700 тыс. по делу о "фейках"

В Челябинской области суд в городе Златоуст назначил бывшему координатору движения "Голос" из Челябинска Наталье Гусевой штраф в 700 тысяч рублей по уголовному делу о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Дело против активистки возбудили в июне 2023 года. Как говорила Гусева в интервью Радио Свобода, поводом для возбуждения дела стали её комментарии о бомбардировке драматического театра в Мариуполе. То, что она возложила ответственность за неё на Россию, следствие посчитало заведомо ложной информацией. Вскоре после возбуждения дела прямо на улице на 66-летнюю Гусеву напал неизвестный и дважды ударил её по лицу.

В мае прошлого году Гусеву штрафовали по делу о так называемой дискредитации армии из-за двух антивоенных постов в соцсети "Одноклассники". В этих публикациях говорилось о необходимости остановить войну и вывести российские войска из Украины, а также о 59 детях, которые удерживались в подвале села Ягодное Черниговской области российскими солдатами, отмечает "Настоящее Время".