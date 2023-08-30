Активистку Ольгу Смирнову приговорили к шести годам заключения

Суд в Санкт-Петербурге приговорил активистку "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову к шести годам заключения по делу о военных "фейках". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на собственного корреспондента. Также Смирновой запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Обвинение просило семь лет колонии.

По версии следствия, Смирнова размещала в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, которые опровергают официальные заявления Минобороны о войне в Украине. Вероятно, речь идет о паблике "Мирного сопротивления", где участники движения публиковали множество постов о ситуации в стране, а после 24 февраля – о войне в Украине.

В начале мая в квартирах участников движения прошли обыски. Активистов доставили в Следственный комитет и допросили. Обвиняемой по делу стала только Смирнова. Всё это время она находилась в СИЗО.

Ольга Смирнова больше 20 лет работала архитектором, в Петербурге и Ленинградской области по её проектам построены несколько зданий. "Мемориал" признал Смирнову политзаключенной.

В Петербурге накануне приговора прошло несколько пикетов в ее поддержку. С плакатом "7 лет колонии за борьбу против фашизма и войны. За правду" вышел активист Виталий Иоффе. На него составили протокол за организацию "массового мероприятия".