Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Активистку оштрафовали за надпись "Нет войне" на бюллетене

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активистку Александру Чирятьеву на 40 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. На неё составили протокол из-за надписи "Нет войне" на избирательном бюллетене, сообщает "ОВД-Инфо".

Ранее её арестовали на 8 суток. признав виновной по статье о мелком хулиганстве. Чирятьеву задержали в воскресенье, 17 марта на избирательном участке. Полицейский подсмотрел, что она написала на бюллетене "Нет войне", и не дал ей опустить его в урну для голосования. Активистку задержали.

В отделе полиции № 78 на Чирятьеву также составили протокол о мелком хулиганстве. В отделе её продержали две ночи.

В течение трёх дней голосования произошло несколько случаев порчи бюллетеней: избиратели в разных регионах выливали в урны зелёнку или краску, а также попыток поджога. Было возбуждено более 60 уголовных дел, составлено более 150 административных протоколов, заявили в МВД России. Большинство уголовных дел завели по статьям о заведомо ложном сообщении о теракте и о препятствовании осуществлению прав избирателей.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Итоги выборов в России. Реакция мира
Embed
Итоги выборов в России. Реакция мира

No media source currently available

0:00 0:26:39 0:00

Итоги выборов в России. Реакция мира

Путин о смерти Навального

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG