Активистку оштрафовали за надпись "Нет войне" на бюллетене

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активистку Александру Чирятьеву на 40 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. На неё составили протокол из-за надписи "Нет войне" на избирательном бюллетене, сообщает "ОВД-Инфо".

Ранее её арестовали на 8 суток. признав виновной по статье о мелком хулиганстве. Чирятьеву задержали в воскресенье, 17 марта на избирательном участке. Полицейский подсмотрел, что она написала на бюллетене "Нет войне", и не дал ей опустить его в урну для голосования. Активистку задержали.

В отделе полиции № 78 на Чирятьеву также составили протокол о мелком хулиганстве. В отделе её продержали две ночи.

В течение трёх дней голосования произошло несколько случаев порчи бюллетеней: избиратели в разных регионах выливали в урны зелёнку или краску, а также попыток поджога. Было возбуждено более 60 уголовных дел, составлено более 150 административных протоколов, заявили в МВД России. Большинство уголовных дел завели по статьям о заведомо ложном сообщении о теракте и о препятствовании осуществлению прав избирателей.