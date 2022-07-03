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Активисты SERB попытались сорвать вечер поддержки Дмитрия Иванова 

В Москве активисты прокремлёвского движения SERB попытались сорвать вечер поддержки студента МГУ Дмитрия Иванова, арестованного по обвинению в распространении фейков о российской армии.

По словам организаторов вечера, который проходил в культурном центре "Только сами", двое активистов SERB сначала попытались пройти внутрь помещения, а после того, как их не пустили, вызвали полицию. Приехавшие полицейские задержали одну из девушек-организаторов мероприятия. Её доставили в ОВД, в данный момент она пишет объяснительную.

Вечер поддержки Иванова тем временем продолжается. Согласно анонсу, на нём можно подписать поручительства за арестованного студента, написать ему в СИЗО открытки и письма, а также приобрести печатную продукцию, выручка от продажи которой пойдёт на помощь Иванову.

Дмитрий Иванов - студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала "Протестный МГУ". 2 июня он был задержан и отправлен в СИЗО по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии РФ. Иванову может грозить до 10 лет лишения свободы.

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