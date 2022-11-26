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Активы Венесуэлы в зарубежных банках будут частично разморожены

Николас Мадуро

Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд стран Запада, включая США, отказались признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Будут разморожены, как сообщают агентства, около 3 миллиардов долларов, которые будут направлены на финансирование гуманитарных расходов, таких как ремонт электрических сетей или поставки медицинского оборудования и медикаментов. Управление средствами будет осуществляться под эгидой ООН.

Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и социальном кризисе. Массовые протесты оппозиции в 2019 году не привели к падению Мадуро. Однако в связи с санкциями, введёнными против его режима странами Запада, власти пошли на переговоры с оппозицией. Они продолжались при посредничестве Мексики и Норвегии несколько лет с перерывами и теперь дали первые результаты.

Соединённые Штаты приветствовали достижение соглашения. Министерство финансов США в субботу объявило о выдаче корпорации Chevron генеральной лицензии, которая позволяет ей экспортировать из Венесуэлы бензин и нефтепродукты, произведённые на ее предприятиях в этой стране, и, в частности, поставлять их в США. Таким образом, компания получила исключение из санкционного режима. Госдепартамент заявил, что Вашингтон готов и далее ослаблять санкции – если власти Венесуэлы продолжат шаги по "облегчению страданий венесуэльского народа и восстановлению демократии".

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