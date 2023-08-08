Советская и российская актриса Юлия Борисова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в театре имени Евгения Вахтангова, где Борисова работала с 1947 года.

Директор театра Кирилл Крок рассказал, что актриса скончалась в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Борисова родилась в Москве в 1925 году. В 1947 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина, после чего ее приняли в труппу театра имени Вахтангова. Она сыграла больше 60 ролей, в том числе принцессу Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Эпифанию в "Миллионерше" по произведению Бернарда Шоу, Вальку в "Иркутской истории" по пьесе Алексея Арбузова и Клеопатру в "Антонии и Клеопатре" по трагедии Уильяма Шекспира.

Она также сыграла в нескольких советских фильмах. Одна из наиболее известных ее ролей – Настасья Филипповна в картине "Идиот", снятой режиссером Иваном Пырьевым в 1958 году мотивам одноименного романа Федора Достоевского.