Актёр Русского театра в Улан-Удэ в знак протеста вскрыл себе вены

В Улан-Удэ актёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов вскрыл себе вены на сцене в знак протеста против увольнения художественного руководителя Сергея Левицкого за его антивоенную позицию.

Перед своим поступком Шувалов заявил, что руководство театра в течение года оказывало на него и других актёров давление, грозя уволить, если они будут заступаться за Левицкого.

"На протяжении года меня пытаются уволить, унижают, лишают работы, денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую (актриса того же театра. – Прим. РС). Я не хочу с этим мириться... Простите, пожалуйста, меня. Я устал. Хочу сказать: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова (директор театра. – Прим. РС.) – эти люди виноваты в моей смерти", – заявил Шувалов со сцены, когда труппа вышла на поклон после выступления. Отмечается, что сейчас актёр находится в больнице.

Бывшего художественного руководителя ГРДТ Сергея Левицкого уволили год назад после того, как он осудил войну в Украине. Многие актёры также выступали против войны - например, они сняли плакат с буквой Z со здания театра. После этого новый худрук ГРДТ Вячеслав Дьяченко назвал актёров "представителями древнейшей профессии" и сказал, что намерен ставить спектакли "попроще и попонятнее обычным людям".