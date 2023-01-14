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Актёров Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Дмитрий Назаров

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу, заслуженную артистку Ольгу Васильеву уволили их МХТ имени Чехова. Об этом рассказал представитель театра Вадим Верник.

По словам Верника, решение об увольнении принято после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Содержание разговора не раскрывается.

Ранее об увольнении Назарова и Васильевой написало издание "Московский комсомолец" без ссылок на источники. По данным газеты, причиной увольнения актёров могли стать публичная критика войны с Украиной и "антироссийские настроения".

Ранее на неделе в Нижнем Тагиле отменили спектакль "Корень любви" с участием Назарова. Местные жители высказали недовольство антивоенными высказываниями актёра в соцсетях.

Назаров служил в театре Чехова с 2002 года, Васильева – с 2005 года.

С начала войны актёры регулярно публикуют в интернете видео, в которых читают антивоенные стихи.

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