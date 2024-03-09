Кинопродюсер Александр Роднянский о бойкоте Россией Американской киноакадемии, о Никите Михалкове, о шансах украинской картины «20 дней в Мариуполе» получить статуэтку, и о том, как европейское кино завоевывает Америку и теснит Голливуд.
Александр Роднянский об интригах Михалкова и почему даже хорошее русское кино не заслуживает Оскара
Продюсер Александр Роднянский о бойкоте Россией Американской киноакадемии и Никите Михалкове. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+