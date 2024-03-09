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Александр Роднянский об интригах Михалкова и почему даже хорошее русское кино не заслуживает Оскара

Александр Роднянский об интригах Михалкова и почему даже хорошее русское кино не заслуживает Оскара
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Александр Роднянский об интригах Михалкова и почему даже хорошее русское кино не заслуживает Оскара

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Продюсер Александр Роднянский о бойкоте Россией Американской киноакадемии и Никите Михалкове. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

Кинопродюсер Александр Роднянский о бойкоте Россией Американской киноакадемии, о Никите Михалкове, о шансах украинской картины «20 дней в Мариуполе» получить статуэтку, и о том, как европейское кино завоевывает Америку и теснит Голливуд.

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