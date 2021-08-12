Журналиста и ведущего Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии, которую он проводил после программы "Невзоровские среды" вечером 11 августа в гостинице "Гельвеция" в Санкт-Петербурге.

К Невзорову подошел мужчина, видимо, православный активист, дал ему пощёчину и сказал: "Хватит веру православную оскорблять". После этого нападавшего задержала охрана.

В отель приехали сотрудники Росгвардии. Однако Невзоров сообщил, что не собирается подавать на нападавшего заявление в полицию, назвав случившееся житейским делом. По словам журналиста, выходка православного активиста его не впечатлила, и он не счёл её достойной продолжения. "Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого", - сказал Невзоров "Фонтанке".

После инцидента между журналистом и нападавшим состоялся разговор, запись которого выложена в ютьб-канале Невзорова.

Александр Невзоров неоднократно публично критиковал руководство Русской православной церкви.