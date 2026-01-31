Александра Сокурова исключили из совета по развитию кинематографии

Режиссера Александра Сокурова исключили из Правительственного совета по развитию кинематографии. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Из состава совета также исключили генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генерального директора киностудии имени М. Горького Юлиану Слащеву, бывшего советника президента России по культуре Владимира Толстого, киноведа Наталью Мокрицкую, а также продюсеров Эдуарда Илояна, Андрея Малышева и Валерия Федоровича.

В состав совета включены 13 человек, среди них председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор "Театра Наций" Евгений Миронов, генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, гендиректор "Окко" Гавриил Гордеев и продюсер Александр Акопов.