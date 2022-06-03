Александру Невзорову и его жене дали гражданство Украины

Журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщил в телеграме советник главы украиснкого МВД Антон Геращенко.

По его словам, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено "за выдающиеся заслуги перед страной". "Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", — написал Геращенко.

Сам Невзоров написал в своём телеграм-канале: "Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".

Украинские законы в общем случае запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другой страны.

С началом войны России в Украине Невзоров часто и очень жёстко высказывается о российском руководстве, принявшем решение о вторжении в соседнюю страну.

Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

В апреле Минюст России внёс Невзорова в список "СМИ-иностранных агентов".