Алексей и Мария Москалёвы получили политическое убежище во Франции

Выступающие против войны Алексей Москалёв и его дочь Мария получили политическое убежище во Франции. Об этом сообщает правозащитная инициатива inTransit.

"В январе 2026 года подали на французскую гуманитарную визу, в марте получили одобрение и приехали во Францию. В конце марта подали документы на убежище, 9 июня прошло интервью. Сегодня Москалёвы сообщили об одобрении. Процесс получения убежища во Франции занял 4 месяца", – сообщили в проекте.

Москалёв стал объектом внимания сотрудников силовых структур после того, как в апреле 2022 года его дочь, которой тогда было 12 лет, нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок. На нём была изображена женщина с украинским флагом, которая закрывает собой ребёнка от российских ракет. На рисунке были надписи "Слава Украине!" и "Нет войне!". Директор школы написала заявление в полицию. После этого на Москалёва составили протокол о дискредитации армии и оштрафовали, а затем возбудили уголовное дело. В марте 2023 года его приговорили к двум годам колонии, но позднее срок сократили до года и 10 месяцев.

В октябре 2024 года Москалёв вышел на свободу и вскоре вместе с Марией уехал в Армению. Они обратились в правозащитную организацию inTransit за помощью в получении немецкой гуманитарной визы, но в 2025 году Германия фактически остановила оформление таких документов, и ответа от властей ФРГ Москалевы так и не получили. Тогда правозащитники помогли им обратиться в МИД Франции. В феврале их запрос был одобрен, и в марте 2026 года семья получила гуманитарные визы.