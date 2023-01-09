Алексей Навальный на Новый год был в 10-й раз помещён в ШИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный 31 декабря был – в 10-й раз – помещён в штрафной изолятор колонии строгого режима во Владимирской области и, таким образом, встретил Новый, 2023-й год в ШИЗО. Сообщение об этом опубликовано 9 января от имени Навального в его аккаунтах в соцсетях.

Как говорится в сообщении, администрация колонии сочла нарушением то, что он умывался в 5.24 утра, в то время как по распорядку дня умываться заключённые должны ровно в 6 часов. Навального поместили в ШИЗО на 15 суток.

"Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры", – пишет Навальный. По его словам, в новогоднюю ночь он спал.

В штрафном изоляторе с оппозиционером по-прежнему находится заключённый, о проблемах которого с личной гигиеной ранее писал Навальный. "Его выпустили 3 января, а 4 снова ко мне привели. Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, – здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие", – отмечает оппозиционер.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сегодня написал в твиттере, что, по его данным, Навальный в ШИЗО заболел, у него температура и кашель. "Пытаемся передать ему лекарства", – пишет Кобзев.

25 декабря Алексей Навальный сообщил, что вышел из ШИЗО после очередной отправки туда на 12 суток. За время пребывания в исправительной колонии №6 это было уже девятое такое наказание. Таким образом, между двумя отправками в изолятор прошло шесть дней.

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика.