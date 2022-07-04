Навальный сообщил из колонии, что ему не дают созваниваться с женой

Сотрудники исправительной колонии строгого режима №6 во Владимирской области не позволяют оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему там наказание, позвонить жене и маме, ссылаясь на распорядок дня. Сообщение об этом от лица Навального опубликовано в его соцсетях.

"У всего отряда у всех других зэков есть регулярные звонки родственникам, а мне не дают... Делают так: ставят мне положенный телефонный звонок в "распорядок" таким образом, чтобы он не мог состояться", - написал политик, предположив, что это делается по приказу из Москвы.

Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после того, как прошёл курс восстановления от последствий покушения. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а 14 июня текущего года перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его соратники называют все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.

Соратники Навального заявляют также о "пыточных" условиях его содержания в колонии в Мелехово во Владимирской области. По словам самого оппозиционера, он работает по 7 часов в день за швейной машиной, сидя "на табуретке высотой ниже колена", а после работы несколько часов длятся "воспитательные мероприятия", в ходе которых он должен сидеть "несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина". В воскресенье работы нет, но "воспитательные мероприятия" продолжаются 10 часов.

В конце июня администрация колонии вынесла Навальному первый выговор из-за того, что он "нарушил форму одежды" - ранним утром оппозиционер вышел умываться в футболке, а не в робе, хотя, по его словам, так делают большинство заключённых.