Алексей Навальный в 22 раз отправлен в штрафной изолятор

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, в 22-й раз с начала заключения отправлен в штрафной изолятор. Это случилось почти сразу после его освобождения из 21-го заключения там.

Поводом стал протест политика против изъятия у него письменных принадлежностей. "Осужденный Навальный отказался покидать свою комнату и входить в иные помещения, в которые его доставляли. В связи с этим к нему 4 раза в течение дня была применена физическая сила", — цитируется в его соцсетях решение администрации колонии.

По завершении наказания политик проведёт в ШИЗО 251 день. Условия в камере штрафного изолятора отличаются особой строгостью, в ней не выдают постельные принадлежности, не выводят на прогулки, заключённому запрещены свидания, телефонные разговоры, покупка еды в магазине колонии, получение посылок с воли.

О каком инциденте с политиком идёт речь в решении о помещении его в СИЗО в постах Навального не сообщается. В конце октября он пропустил заседание по его иску к администрации колонии из-за отказа выходить из камеры. Его силой вытащили оттуда для доставки к следователю.

Исправление : в новости было указано, что Навальный содержится в колонии в Покрове. На самом деле он переведён в колонию в Мелехове.