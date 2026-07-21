Алиев подтвердил сообщения о российско-германской встрече в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля подтвердил появившиеся ранее сообщения СМИ, в частности The Times, о том, что в Баку недавно состоялась неформальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и представителей России, на которой обсуждалась война в Украине.

Как сообщают Bloomberg и азербайджанские СМИ, Алиев заявил об этом на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась", - заявил Алиев. Он отметил, что территория Азербайджана была использована для её проведения без ведома властей страны.

При этом Алиев подчеркнул: «Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это».

Мерц, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о какой-либо встрече, и что правительство Германии не имеет к ней никакого отношения.

Times ранее писала о том, что из Германии на встречу приехали бывший глава администрации бывшего канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший руководитель земли Бранденбург Маттиас Платцек, а в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, возглавляющий Совет по правам человека при президенте России, и Виктор Зубков, бывший глава правительства, занимающий должность председателя совета директоров "Газпрома".

По словам Алиева, встреча состоялась 12-14 июля. По сообщениям СМИ, обсуждались возможные пути завершения войны в Украине. Подробностей этих обсуждений нет. Сами предполагаемые участники встречи, как и российские власти, её не комментировали.

В ходе визита Алиева в Германию был подписан ряд документов, в том числе декаларация"о стратегической повестке двустороннего партнёрства".



