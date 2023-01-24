Алиханов хочет поставить памятник подавителю польского восстания

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что планирует обсудить с подчинёнными установку памятника Михаилу Муравьеву – государственному деятелю Российской империи, известному благодаря подавлению польского восстания 1863 года. Об этом Алиханов сообщил у себя в телеграм-канале.

Заявление было сделано в 160-летнюю годовщину начала восстания 1863 года, которую торжественно отмечают в Литве, Польше и Украине, обратила внимание "Сота". Муравьев занимался подавлением польского восстания 1831 года, однако наибольшую известность он получил как гродненский, минский и виленский генерал-губернатор в 1863-1865 годах, когда он занимался подавлением и ликвидацией последствий восстания поляков в так называемом Северо-Западном крае Российской Империи.

При подавлении протестов он прибегал к публичным казням, в результате чего получил прозвище "Вешатель". В годы управления Муравьевым Северо-Западным краем были казнены 128 человек, больше восьми тысяч – отправлены в ссылку. Территория Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, в 1863 году принадлежала Пруссии.